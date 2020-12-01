Врач сообщил о запрете после прививки от COVID-19

Иммунолог Яков Беркун сообщил, что точно не стоит делать после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим заявил, что участникам испытаний вакцины не стоит самостоятельно сдавать анализы на антитела, чтобы узнать вкололи им препарат или это эффект плацебо.

Профессор также отметил, что не стоит сообщать результаты тестов лечащему врачу, так как это может повлиять на исход исследования.

Он подчеркнул, что единичные случаи подобного поведения вряд ли скажутся на репутации производящихся в мире вакцин.