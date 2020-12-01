Врач сообщил о запрете после прививки от COVID-19

Иммунолог Яков Беркун предупредил о главном запрете после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости

Заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим заявил, что участникам испытаний вакцины не стоит самостоятельно сдавать анализы на антитела, чтобы узнать о том, получили ли они препарат или плацебо. Профессор отметил, что, тем более, не стоит сообщать результаты тестов лечащему врачу, так как это может повлиять на исход исследования.

При этом он подчеркнул, что имеющие место единичные случаи подобного поведения вряд ли скажутся на репутации производящихся в мире вакцин.