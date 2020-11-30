Столетняя женщина трижды заболела COVID-19 и выжила 

Жительница Италии трижды переболела коронавирусом в 101 год. Об этом рассказал губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана на своей странице в Facebook.

Женщина по имени Мария родилась в 1919 году. Она пережила "испанку" и Вторую мировую войну. Коронавирусом итальянка заразилась весной, потом — в сентябре. Недавно у женщины снова обнаружили COVID-19.

«Она оказалась редчайшим примером в мире человека, выздоровевшего после COVID-19 трижды», — написал Аттилио Фонтана.

На данный момент Мария находится в больнице, но, по словам губернатора, ее скоро выпишут.