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Столетняя итальянка трижды переболела коронавирусом и выздоровела 

Мир24 3 часа назад
Столетняя женщина трижды переболела COVID-19 и выжила
Фото: Mir24.tv
В Италии 101-летняя женщина трижды излечилась от коронавируса. Об этой истории рассказал на своей странице в Facebook губернатор северной области Ломбардия Аттилио Фонтана.
По его словам, бабушка Мария 1919 года рождения пережила «испанку» и вышла замуж во время Второй мировой войны.

«Она оказалась редчайшим примером в мире человека, выздоровевшего после COVID-19 трижды», — написал губернатор.

Он пояснил, что впервые бабушка Мария заразилась коронавирусом весной 2020 года и выздоровела. Затем инфекцию выявили в сентябре. Итальянка также излечилась. Не так давно у бабушки снова зафиксировали коронавирус, Мария снова справилась. Сейчас итальянке уже лучше.

«В скором времени ее выпишут из больницы. Исключительный случай», — добавил Фонтана.

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