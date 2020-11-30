Столетняя женщина трижды переболела COVID-19 и выжила

В Италии 101-летняя женщина трижды излечилась от коронавируса. Об этой истории рассказал на своей странице в Facebook губернатор северной области Ломбардия Аттилио Фонтана.

По его словам, бабушка Мария 1919 года рождения пережила «испанку» и вышла замуж во время Второй мировой войны.

«Она оказалась редчайшим примером в мире человека, выздоровевшего после COVID-19 трижды», — написал губернатор.

Он пояснил, что впервые бабушка Мария заразилась коронавирусом весной 2020 года и выздоровела. Затем инфекцию выявили в сентябре. Итальянка также излечилась. Не так давно у бабушки снова зафиксировали коронавирус, Мария снова справилась. Сейчас итальянке уже лучше.