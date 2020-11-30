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Ученые выяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19 

Газета.Ru 3 часа назад
Выяснено, почему не удается остановить пандемию COVID
Фото: Газета.Ru
Турецкие ученые обнаружили особенность коронавируса, которая не дает остановить пандемию. Результаты их исследований публикует журнал Infection.
Они оценили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов, различных по возрасту и тяжести заболевания. Всего было изучено около 360 образцов. Исследование показало, что у всех бессимптомных носителей COVID-19 уровень вирусной нагрузки выше, чем у пациентов с симптомами.
Более того, с увеличением тяжести заболевания и возраста пациента этот показатель снижается. По мнению ученых, эта особенность отличает новый коронавирус от прочих патогенов, а также объясняет, почему действия властей большинства стран не помогли остановить пандемию.
По последним данным, в мире зарегистрировано 62,8 млн случаев COVID-19, выздоровели 40,2 млн человек, умерли 1,46 млн
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