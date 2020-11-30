Врач раскрыл главные признаки тяжелой формы COVID-19

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Медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али в беседе с "Лентой.ру" назвал два главных признака, указывающих на тяжелую форму коронавируса.

Первый признак ухудшения динамики заболевания — повышенная температура тела, которая в течение нескольких дней превышает 38 градусов. По словам медика, это указывает на начало цитокинового шторма, с которым нужно бороться:

«Цитокиновый шторм — это каскад биохимических реакций, в котором задействованы факторы, "отвечающие" за воспалительные процессы в организме. При цитокиновом шторме поражаются в первую очередь легкие, но также страдают и другие органы».

Второй симптом, который должен заставить насторожиться, — одышка:

«Появление или усиление одышки также является признаком того, что площадь поражения легких растет».

Все остальные признаки наступления тяжелой формы COVID-19 определяются или лабораторно, или с помощью медицинских инструментов, отметил специалист.