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Медик предупредил о бессимптомном поражении легких при COVID-19 

Мира Маркина 4 часа назад
Медик о бессимптомном поражении легких при COVID-19
Фото: depositphotos.com
Профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский предупредил о бессимптомном поражении легких при коронавирусе. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам специалиста, выявить это можно лишь при проведении компьютерной томографии легких (КТ).

«Если нужно распознать поражение легких при бессимптомном течении коронавируса — тут только КТ делать»,

— заключил специалист.
Вирусолог подчеркнул, что у многих россиян поражении легких может происходить бессимптомно:

"И я только надеюсь, что степень поражения будет небольшой".

Эксперт также отметил, что не нужно требовать госпитализации при легкой и бессимптомной форме COVID-19. Аграновский обратил внимание на то, что нагрузка на систему здравоохранения и без того велика из-за больных, которые переносят коронавирус в тяжелой форме. А потому, не нужно ее намеренно увеличивать.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач посоветовал больным коронавирусом больше лежать на животе.
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Коронавирус
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