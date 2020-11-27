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Врач объяснил головные боли у переболевших COVID-19 

Мария Грибова 2 часа назад
Врач объяснил головные боли у переболевших COVID-19
Фото: depositphotos.com
Зачастую переболевшие коронавирусом испытывают головные боли. Руководитель Центра диагностики и лечения головной боли ПСПбГМУ имени Павлова профессор Александр Амелина рассказал, что в некоторых случаях помимо анальгетиков может потребоваться терапия. Об этом сообщает «Доктор Питер».
Невролог объяснил, что боли после перенесенной болезни часто не связаны с самим вирусом. Обычно медики связывают такие последствия, если они наступили в ближайшее время после болезни, примерно через семь-десять дней после выздоровления.
Специалист также добавил, что какой-то особой специфики у головных болей после COVID-19 нет. Обычно они похожи на головные боли, возникающие при переутомлении.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы продукты, ускоряющие выздоровление от COVID.
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