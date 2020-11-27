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Стопкоронавирус.рф

Немецкий врач озвучил сенсационную версию о причинах пандемии 

РИА Новости 1 час назад
Врач озвучил сенсационную версию о причинах пандемии
Фото: depositphotos.com
Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил в эфире ZDF, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимание на опасность инфекции.

"Стартовый выстрел для глобальной пандемии был сделан в северной Италии", — сказал специалист.

Он пояснил, что более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, возникший в результате мутации на севере Италии. При этом Кекуле подчеркнул, что возбудитель COVID-19 вирус SARS-nCov-2 впервые появился в Ухане.
Эпидемиолог отметил, что коронавирус незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель. Это позволило ему мутировать и лучше адаптироваться к людям.
Кекуле указал на серьезную ошибку европейцев, которые игнорировали предостережения об опасности коронавируса. По его словам, никто не воспринял угрозу всерьез.
Врач также обрушился с критикой на правительство Германии. Он напомнил, что вирусологи в один голос предупреждали о приближении второй волны пандемии, однако власти к ней не подготовились. Такие вирусы, как возбудитель COVID-19, распространяются "не по дням, а по часам", особенно в холодное время года, отметил Кекуле. И теперь немцам пришлось столкнуться с "настоящим противником", добавил он.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 60 миллионов человек, из которых свыше 1,4 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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