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Стопкоронавирус.рф

В Москве назвали одну из главных причин тяжелых случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Названа одна из причин тяжелых случаев COVID=19
Фото: Моя Москва.онлайн
Две трети тех, кто госпитализируется с коронавирусом в Москве, занимались самолечением, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы наблюдаем за всеми и детально анализируем тех, кто госпитализируется с коронавирусной инфекцией. Сейчас точно видим, что большинство, две трети, на сегодняшний день это около тысячи человек из тех, кто госпитализируется, до этого не обращались в поликлинику, занимались самолечением", — рассказала Ракова.

По ее словам, на сегодняшний день поликлиники обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами для лечения коронавируса.

"По всем остальным заболеваниям помощь оказывается в полном объеме", — подчеркнула заммэра.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Анастасия Ракова
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