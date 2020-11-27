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Стопкоронавирус.рф

Инфекционист назвал процент россиян, имеющих антитела к COVID-19 

РИА Новости 26 минут назад
Назван процент россиян, имеющих антитела к COVID-19
Фото: depositphotos.com
Около 50-60% россиян уже имеют антитела к COVID-19, и велика вероятность того, что мы находимся во второй половине всего эпидемического процесса, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"В районе 13 ноября академик Тутельян (российский иммунолог, академик Алексей Тутельян — ред.) из Роспотребнадзора заявил, что в мегаполисе число людей, которые имеют иммунитет к коронавирусу, превышает 60%, мэр Москвы (Сергей Собянин — ред.) заявил, что по Москве аналогичные данные — в районе 50%. Следовательно, у второй части населения есть шанс либо встретиться с вирусом, заразиться, либо не встретиться. Вероятность того, что мы уже находимся во второй половине всего этого эпидемического процесса, подтверждены двумя источниками, которые обладают определённой информированностью", — сказал Вознесенский.

Число новых случаев COVID-19 в России впервые превысило 27 тысяч (27543) за сутки, сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Рекордное число новых случаев выявили в Москве — 7918, что почти на 2 тысячи больше по сравнению с предыдущим днем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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