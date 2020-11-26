Коронавирус оказался опасен для зубов 

Коронавирус может привести к осложнению заболеваний десен и даже к выпадению зубов, сообщила газета New York Times со ссылкой на переболевших COVID-19 и специалистов.

Оказалось, что некоторые переболевшие COVID-19 жаловались на выпадение зубов без кровотечения. Другие заявили, что у них усилилась чувствительность десен, темнеют или разрушаются зубы. Как считают эксперты, существующие у пациентов проблемы с зубами могут обостриться и быть опаснее в период выздоровления после перенесенной инфекции.

Президент Фонда ангиогенеза (Angiogenesis Foundation) — организации, изучающей заболевания кровеносных сосудов, Уильям Ли отметил, что коронавирус взаимодействует с клеточным рецептором АСЕ2 и поражает не только легкие, но также нервные окончания и эндотелий, в результате чего страдают кровеносные сосуды в деснах.

При этом стоматолог-ортопед из Калифорнии Майкл Ширер заявил, что заболевания десен могут быть проявлением защитной реакции организма на проникновение вируса.