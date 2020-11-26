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Стопкоронавирус.рф

Коронавирус оказался опасен для зубов 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
Коронавирус оказался опасен для зубов
Фото: depositphotos.com
Коронавирус может привести к осложнению заболеваний десен и даже к выпадению зубов, сообщила газета New York Times со ссылкой на переболевших COVID-19 и специалистов.
Оказалось, что некоторые переболевшие COVID-19 жаловались на выпадение зубов без кровотечения. Другие заявили, что у них усилилась чувствительность десен, темнеют или разрушаются зубы. Как считают эксперты, существующие у пациентов проблемы с зубами могут обостриться и быть опаснее в период выздоровления после перенесенной инфекции.
Президент Фонда ангиогенеза (Angiogenesis Foundation) — организации, изучающей заболевания кровеносных сосудов, Уильям Ли отметил, что коронавирус взаимодействует с клеточным рецептором АСЕ2 и поражает не только легкие, но также нервные окончания и эндотелий, в результате чего страдают кровеносные сосуды в деснах.
При этом стоматолог-ортопед из Калифорнии Майкл Ширер заявил, что заболевания десен могут быть проявлением защитной реакции организма на проникновение вируса.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что у переболевших COVID-19 на магнитно-резонансной томографии наблюдается клиническая картина рассеянного склероза, что, в свою очередь, характерно для ВИЧ и СПИД. По его словам, у пациентов с COVID-19 наблюдаются провалы в памяти, отсутствие обоняния, нарушения слуха и снижение чувствительности в разных частях тела.
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Коронавирус , Владислав Жемчугов , Уильям Ли , New York Times
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