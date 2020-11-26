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Главврач Коммунарки рассказал о главной особенности пациентов с COVID-19 

Газета.Ru 2 часа назад
Названа главная особенность пациентов с COVID-19
Фото: РИА Новости
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что главной особенностью пациентов с COVID-19 является "быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов" в организме. Об этом сообщает Московский Комсомолец.
По его словам, треть погибших больных умирают в первые 72 часа пребывания в стационаре, остальные позднее. Чаще всего причинами смерти становятся гипоксия и тромбоэмболии, позднее — сепсис из-за устойчивости бактерий к антибиотикам. Проценко уточнил, что внутрибольничные штаммы опасных бактерий появились в Коммунарке из-за перевода пациентов из других стационаров.

"Причем это проблемные штаммы со множественной устойчивостью, что ограничивает возможности лечения. И мы выявляем их все чаще", — пояснил он.

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