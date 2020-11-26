Опубликованы данные, актуальные на 26 ноября, по статистике распространения коронавируса в РФ.

Информацию предоставил Оперштаб.

Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 25 487 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,6% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 524 летальных исхода. А полностью выздоровело 25 073 человека.

По регионам статистика распределилась так:

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На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 2 187 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 38 062 летальных исхода, а выздоровело 1 685 492 человека.