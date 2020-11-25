Швеция стала одной из тех стран, которая среагировала на пандемию коронавируса совсем не так, как остальной мир. Так, продвинутое государство выступило против карантинных мер, что позволило бы спасти экономику. Кроме того, власти решили дождаться, пока в стране естественным образом создастся коллективный иммунитет.

Пока весь мир весной 2020-го стихийно вводил ограничения, Швеция поступала иначе. Так, в стране все время никак не ограничивалось передвижение граждан, были открыты школы и детские сады, разрешены собрания в группы не более 50 человек. в обычном режиме работали все магазины, бары и рестораны.

Первое время шведские эксперты рассказывали, что в страна каким-то чудом держит ситуацию с заболеваемостью под контролем и без карантина. Никаких неконтролируемых очагов заражения и массовых смертей.

Но, как выяснил "Рамблер", уже к маю что-то пошло не так. Так, 29 мая Швеция опередила все страны мира по числу новых смертей из-за COVID-19 всего за одну неделю. За указанный период средний показатель количества летальных исходов на миллион человек достиг 5,59.

Один из тех, кто продвигал отказ от жестких карантинных мер, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, уже признался, что жалеет о принятых решениях.

"Если бы мы столкнулись с той же болезнью, если бы знали то, что известно о ней сегодня, то пошли бы на ограничения между тем, что реально сделал Стокгольм, и тем, что сделали в других странах", — признался Тегнелл.

Он считает, что введение ограничений на передвижение и отмена всех мероприятий все же помогли бы избежать рекордного числа смертей.

Что сейчас

Сейчас ситуация в Швеции обострилась. В стране с населением 10,2 миллиона человек, более 208 тысяч заболевших "короной", 6406 человек скончались, по данным университета Джона Хопкинса.

Заболеваемость в Швеции оказалась значительно выше, чем в соседних государствах, Норвегии и Финляндии.

Власти страны осознали, что никакие рекомендации и коллективный иммунитет не срабатывают.

"Ситуация будет только ухудшаться. Выполняйте свой долг и возьмите на себя ответственность за сдерживание распространения инфекции… Не ходите в спортзал, не ходите в библиотеку, не обедайте (в ресторанах — Прим. ред.), не устраивайте вечеринок", — требует теперь премьер Швеции Стефан Левен.

Шведам теперь на законодательном уровне запрещено собираться в общественных местах в составе более восьми человек. Организаторам более массовых мероприятий грозит большой штраф до шести месяцев тюрьмы. Никаких больше концертов и спортивных матчей.

В кафе и ресторанах за один стол также не посадят более восьми человек и не подадут алкоголь после 22:00.

В больших городах, Стокгольме и Мальме закрываются музеи, галереи, бассейны, спортивные залы. При этом во многих регионах местные власти рекомендуют отказаться от посещения магазинов и использования общественного транспорта.