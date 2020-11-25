Американские ученые из Университета штата Нью-Йорк в Олбани заметили интересную поведенческую особенность у людей, которые были заражены вирусом SARS-CoV-2, но пока еще не почувствовали проявления первых физических симптомов. Открытие сильно удивило исследователей. Подробнее — в материале "Рамблера".

Оказалось, что вирус оказывает влияние на мозг и способен корректировать поведение людей, буквально заставляя их быть более социально активными, чтобы максимально распространить инфекцию.

Подробно исследование опубликовано в научной статье в журнале Medical Hypotheses. Ученые предположили, что из-за манипуляции с передней поясной корой, которая участвует в социальном поведении, вместо соблюдения правил дистанцирования, людей начинают притягивать места скопления толп и любая активность.

Ученые отмечают, что пока что эта теория основана на влиянии других известных инфекций, которые способные корректировать поведение организма-хозяина.

Виролог-инфекционист доктор Фрэнк Райан считает, что коронавирус способен влиять и на уровень гормонов, чтобы скорректировать поведение. По его мнению, коронавирус способен изменить эндокринную систему.

Как именно манипулирует своим хозяином вирус SARS-CoV-2, покажет время, но на данном этапе ученые убеждены — вирус действительно способен корректировать поведение человека таким образом, что тот начинает отвергать необходимость социального дистанцирования на инстинктивном уровне.