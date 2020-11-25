Ещё
Далее:
Читайте также:
Купить кино на год вперед
Купить кино на год вперед Скидки до 99% ⟶
Стопкоронавирус.рф

Ученые выяснили, что SARS-CoV-2 способен манипулировать поведением человека 

Стелла Шмель 52 минуты назад
Американские ученые из Университета штата Нью-Йорк в Олбани заметили интересную поведенческую особенность у людей, которые были заражены вирусом SARS-CoV-2, но пока еще не почувствовали проявления первых физических симптомов. Открытие сильно удивило исследователей. Подробнее — в материале "Рамблера".
Оказалось, что вирус оказывает влияние на мозг и способен корректировать поведение людей, буквально заставляя их быть более социально активными, чтобы максимально распространить инфекцию.
Подробно исследование опубликовано в научной статье в журнале Medical Hypotheses. Ученые предположили, что из-за манипуляции с передней поясной корой, которая участвует в социальном поведении, вместо соблюдения правил дистанцирования, людей начинают притягивать места скопления толп и любая активность.
Ученые отмечают, что пока что эта теория основана на влиянии других известных инфекций, которые способные корректировать поведение организма-хозяина.
Виролог-инфекционист доктор Фрэнк Райан считает, что коронавирус способен влиять и на уровень гормонов, чтобы скорректировать поведение. По его мнению, коронавирус способен изменить эндокринную систему.
Как именно манипулирует своим хозяином вирус SARS-CoV-2, покажет время, но на данном этапе ученые убеждены — вирус действительно способен корректировать поведение человека таким образом, что тот начинает отвергать необходимость социального дистанцирования на инстинктивном уровне.
Видео дня. Кому нужно делать генетические тесты
Комментарии
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение