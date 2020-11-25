23 675 новых случаев коронавируса выявлено в России 

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23 675 новых случаев коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 21,8% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, зафиксировано 507 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 25 748 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 2 162 503 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 37 538 летальных исходов, выздоровело 1 660 419 человек.