Выздоровевшие от COVID-19 жалуются на новый симптом

Пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией в среднетяжелой или в тяжелой форме начали жаловаться на провалы в памяти и потерю ориентации в пространстве, а также на другие нарушения функций работы мозга.

«Иногда я не могу вспомнить, как называется хорошо известная мне вещь. Прихожу не туда, куда надо и забываю зачем»,

— рассказывает пациентка после выздоровления от коронавируса.

Врачи заявляют, что такие эффекты могут быть связаны с общей интоксикацией организма. Они подчеркивают, что она оказывает влияние в первую очередь на нервную систему, что вызывает подобные нарушения, пишет «Российская газета».

«Нервная ткань наиболее чувствительна к токсинам и поэтому страдает в первую очередь. Когда эти симптомы пройдут, пока не знает никто. Поэтому переболевшим пациентам и назначается общеукрепляющее лечение, поддерживающее организм»,

— заявил врач-реабилитолог Николай Дихтяренко.