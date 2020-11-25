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Выздоровевшие от коронавируса жалуются на новый симптом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Выздоровевшие от COVID-19 жалуются на новый симптом
Фото: Depositphotos
Пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией в среднетяжелой или в тяжелой форме начали жаловаться на провалы в памяти и потерю ориентации в пространстве, а также на другие нарушения функций работы мозга.

«Иногда я не могу вспомнить, как называется хорошо известная мне вещь. Прихожу не туда, куда надо и забываю зачем»,

— рассказывает пациентка после выздоровления от коронавируса.
Врачи заявляют, что такие эффекты могут быть связаны с общей интоксикацией организма. Они подчеркивают, что она оказывает влияние в первую очередь на нервную систему, что вызывает подобные нарушения, пишет «Российская газета».

«Нервная ткань наиболее чувствительна к токсинам и поэтому страдает в первую очередь. Когда эти симптомы пройдут, пока не знает никто. Поэтому переболевшим пациентам и назначается общеукрепляющее лечение, поддерживающее организм»,

— заявил врач-реабилитолог Николай Дихтяренко.
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Коронавирус , "Российская газета"
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