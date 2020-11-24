Назван смертельно опасный синдром при коронавирусе

Врач-сомнолог, ведущая направления «Медицина сна» в Центральной клинической больнице Управления делами президента России Дарья Лебедева рассказала об опасном синдроме коронавируса. Об этом сообщает "Лента.ру"
По мнению врача, пациенты с лишним весом нередко могут страдать смертельно опасным при COVID-19 нарушением сна — синдромом апноэ с остановками дыхания.
Если зараженные коронавирусом пациенты с синдромом апноэ не проходят терапию с помощью респираторной поддержки, то они имеют более высокие шансы попасть в реанимацию.
«Если диагноз нарушения сна подтверждается, то пациенты, лежат в обычной палате, спят с масками. То есть, мы делаем раннюю профилактику осложнений, чтобы пациенты не попали в реанимацию, и все не закончилось плачевно. Дело в том, что пациенты с ожирением часто не выкарабкиваются после ИВЛ и умирают», — рассказала специалист.
Врач-сомнолог также рассказала, что одной из пациенток с COVID-19 кислородная терапия не приносила ожидаемых результатов из-за синдрома апноэ.
«Это не лечение. Днем вроде бы все нормально, но ночью у человека все равно будут циклические падения уровня кислорода — например, 30 раз в час и больше, — что, конечно, негативно сказывается на качестве терапии в целом», — резюмировала собеседница «Ленты.ру».
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