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В Роспотребнадзоре назвали грозный симптом коронавируса 

Российская Газета и ещё 26 3 часа назад
Роспотребнадзор назвал самый грозный симптом ковида
Фото: Реальное время
Появление одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний является самым "грозным" проявлением новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Такое проявление болезни требует срочного обращения за медицинской помощью. Сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния в большинстве случаев может свидетельствовать о развитии коронавирусной инфекции", — цитирует эксперта ТАСС.

Ранее Наталья Пшеничная обозначила сроки, когда человек, заболевший коронавирусом, представляет максимальную опасность для окружающих. Это происходит за два дня до появления первых симптомов COVID-19 и в первый день заболевания. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна.
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Коронавирус , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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