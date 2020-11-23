В ВОЗ высказались о первых заболевших COVID 

Коронавирус начал распространяться в миру после заражения нескольких нулевых пациентов. Такую теорию представил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, запись трансляции брифинга доступна в Twitter.
По его словам, в случае пандемии COVID-19 речь может идти о более, чем одном первичном инфицировании, поскольку передача патогена к человеку возможна от нескольких животных.
«Появляется все больше информации о том, что вирус COVID-19 находят в различных странах. Недавно он был выявлен в летучих мышах, мы также видели других потенциальных переносчиков в разных местах», — пояснил специалист.
Райан добавил, что в естественном происхождении вируса нет никаких сомнений. Тем не менее версия о первой передаче SARS-CoV-2 от летучей мыши пока не доказана. Так, коронавирус мог распространяться через множественные источники и даже в различные периоды времени.
«Мы не знаем, был ли это человек, который привел к росту случаев, было ли это животное, или заражение окружающей среды», — подчеркнул специалист ВОЗ, добавив, что безусловно были случаи, которые предвосхищали события на рынке в Ухани. Райан отметил, что выявление первичного случая заражения — важный аспект всех эпидемиологических расследований.