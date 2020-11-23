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Найдено блокирующее проникновение коронавируса в организм вещество 

Lenta.ru и ещё 2 23 ноября 2020
Найдено вещество, блокирующее ковиду проникновение
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Женевы в Швейцарии нашли препараты, которые способны блокировать проникновение в клетки таких вирусов, как SARS-CoV-2. Эти ингибиторы в пять тысяч раз более эффективны, чем используемые сейчас средства. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Chemical Science.
Для проникновения внутрь клеток вирусы используют механизм, известный как клеточное поглощение, опосредованное тиолами — аналогами спиртов, где атом кислорода заменен на атом серы. Соединения серы присутствуют на мембране эукариотических клеток, бактерий и оболочке вирусов. Взаимодействие между тиолами и сульфидами запускает процесс, позволяющий субстрату проникнуть внутрь клетки через слияние (эндоцитоз) либо через прямой перенос сквозь мембрану. ВИЧ и токсины дифтерийной палочки попадают в клетки благодаря тиолам. Однако участие серосодержащих веществ в клеточном поглощении до сих пор считалось спорным.
Исследователи провели поиск потенциальных ингибиторов, которые могли бы оказаться полезными против пандемического коронавируса. Они обнаружили вещества, которые в 500 раз эффективнее реагента Эллмана, используемого для обнаружения тиоловых групп и способного ингибировать связанный с ними механизм клеточного поглощения. Тесты показали, что один из ингибиторов может заблокировать проникновение вируса в клетки.
По словам ученых, результаты научной работы помогут разработать новые противовирусные препараты.
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