Названы ошибки при сдаче теста на COVID-19

Российские врачи-вирусологи перечислили ошибки при сдаче теста на COVID-19. О правилах тестирования на коронавирусную инфекцию докторов опросил РБК.

Перед сдачей теста на коронавирус пациентам лучше не пить воду, не курить и не сморкаться. При этом для лаборатории тоже есть правила: медики должны правильно выбирать время взятия анализов и соблюдать процедуру.

Терапевт, главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко рассказала, при каких условиях процедура может оказаться бесполезной. «Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной», — сказала она. По ее словам, перед мазком из зева пациент не должен принимать пищу и полоскать рот антисептическим раствором.

К ложноотрицательному тесту могут привести и действия пациента, рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова . «В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете», — пояснила она.