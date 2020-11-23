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Стопкоронавирус.рф

Российские вирусологи перечислили ошибки при сдаче теста на COVID-19 

Lenta.ru и ещё 9 4 часа назад
Названы ошибки при сдаче теста на COVID-19
Фото: Lenta.ru
Российские врачи-вирусологи перечислили ошибки при сдаче теста на COVID-19. О правилах тестирования на коронавирусную инфекцию докторов опросил РБК.
Перед сдачей теста на коронавирус пациентам лучше не пить воду, не курить и не сморкаться. При этом для лаборатории тоже есть правила: медики должны правильно выбирать время взятия анализов и соблюдать процедуру.
Терапевт, главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко рассказала, при каких условиях процедура может оказаться бесполезной. «Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной», — сказала она. По ее словам, перед мазком из зева пациент не должен принимать пищу и полоскать рот антисептическим раствором.
К ложноотрицательному тесту могут привести и действия пациента, рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. «В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете», — пояснила она.
Вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что на результатах тестов может сказаться и качество подготовки самих проб. Возможность получения 30 процентов тестов с ложноотрицательным результатом — «безобразно высокий результат», заключил он. При этом вирусолог подчеркнул, что вирусная РНК — хрупкая субстанция, которая быстро распадается под действием ряда ферментов. «Ферменты, разрушающие РНК, есть у нас на руках, они везде вокруг нас, в бактериях их много. Любые загрязнения, совершенно невидимые глазу, поэтому надо избегать малейшего внесения примесей», — объяснил Аграновский и предупредил, что загрязнения могут попасть даже с грязного дозатора антисептика.
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Коронавирус , Галина Кожевникова , Алексей Аграновский , МГУ , РУДН
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