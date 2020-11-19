Выяснилось, гены каких народов защищают от ковида

Биологи из Австралии США , изучаюшие протеомы различных народов мира, обнаружили у жителей Восточной Азии белки, специфичные к коронавирусам. Используя методику подсчета поколений белков, ученые выяснили, что адаптация к коронавирусным инфекциям у жителей региона началась еще 25 тысяч лет назад. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

На протяжении эволюционной истории состав белков в каждой человеческой популяции меняется. Так как белки физически взаимодействуют с вирусами, попадающими в организм, после каждой вирусной эпидемии в протеоме популяции сохраняются белки, специфические к определенному патогену.

Исследователи из Аделаидского университета в Австралии, Австралийского национального университета и Аризонского университета в США изучили протеомы 26 различных популяций людей с пяти континентов и отобрали белки, сильно взаимодействующие с коронавирусами (CoV-VIP) — те, которые участвуют в иммунитете или используются вирусами для захвата клеток хозяина.

За последние два десятилетия штаммы коронавирусов вызвали три крупные вспышки: тяжелый острый респираторный синдром SARS в Китае в 2002 году, ближневосточный респираторный синдром MERS в 2013 году в Саудовской Аравии и нынешняя пандемия COVID-19.

Известно, что вирусные эпидемии происходили регулярно в истории человечества. Современные методы исследований позволяют выяснить, что это были за вирусы и какой след они оставили с наследственной биологической памяти популяций.

Ученые обнаружили у жителей Восточной Азии уникальный набор из 42 CoV-VIP, специфических к коронавирусам, действующих в отношении этой группы патогенов в три раза активнее, чем другие белки.

Возраст самых древних CoV-VIP авторы оценили в 900 поколений. В переводе на годы это означает, что адаптивная реакция к коронавирусам, отразившаяся в эволюции белков, у населения региона впервые возникла около 25 тысяч лет назад, а затем несколько раз обновлялась.

По мнению авторов, эпидемии коронавирусных инфекций в этой части света происходили регулярно в период от 25 до 5 тысяч лет назад, в результате чего в популяции сформировался определенный наследственный иммунитет.

"Наши результаты подчеркивают необходимость включения эволюционных геномных подходов в стандартные протоколы медицинских исследований. Раскрывая "личности" древних патогенных врагов, эти методы повышают способность ученых предсказывать и, таким образом, предотвращать эпидемии будущего", — отмечают исследователи в своей статье.

Авторы надеются, что выявленные ими популяционные различия в отношении новой коронавирсуной инфекции помогут выработать правильную эпидемиологическую стратегию, нацелить распределение вакцин и скорректировать методы лечения.