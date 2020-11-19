Малышева назвала способную защитить от ковида специю

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что черный перец помогает человеку защититься от коронавируса. О пользе специи она рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале

Коллега по программе, врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что черный перец содержит пиперин. В эфире это вещество назвали способным блокировать действие частиц коронавируса, отвечающих за проникновение в организм человека.

«Он (пиперин — прим. «Ленты.ру») соединяется с S-белком коронавируса, при этом так, что эта "корона" погибает. "Корона" — это "крючки" для прикрепления к клетке. Если "корона" погибает, то погибает и сам вирус», — отметили Продеус и Малышева.

При этом Продеус подчеркнул, что больше всего пиперина содержится в белом перце — 7 микрограммов, затем идут черный (6,3) и красный (4,3). Малышева добавила, что благодаря капсаицину перец имеет и сильнейшие обезболивающие свойства.