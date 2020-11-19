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Стопкоронавирус.рф

Назван фактор, при котором смертность от COVID-19 увеличивается в 12 раз 

Стелла Шмель 32 минуты назад
Назван фактор, увеличивающий риск смерти при COVID-19
Фото: depositphotos.com
Стало известно, что при коронавирусе у определенных пациентов существенно повышается риск летального исхода. Как заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в интервью "Российской газете", наличие сердечно-сосудистых заболеваний повышает уровень смертности.
Также он отметил, что людей с заболеваниями сердца госпитализируют в шесть раз чаще.
Как отметил Бойцов, в начале начале 2020 года в России заметили снижение смертности среди пациентов с сердечными недугами, но затем показатель вновь стал увеличиваться.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые обнаружили новый способ победить рак.
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Коронавирус , Сергей Бойцов , Минздрав РФ , "Российская газета"
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