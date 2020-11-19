Назван фактор, увеличивающий риск смерти при COVID-19

Стало известно, что при коронавирусе у определенных пациентов существенно повышается риск летального исхода. Как заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в интервью "Российской газете", наличие сердечно-сосудистых заболеваний повышает уровень смертности.

Также он отметил, что людей с заболеваниями сердца госпитализируют в шесть раз чаще.

Как отметил Бойцов, в начале начале 2020 года в России заметили снижение смертности среди пациентов с сердечными недугами, но затем показатель вновь стал увеличиваться.