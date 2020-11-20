Стало известно о необычном последствии COVID-19 

Некоторые пациенты, выздоровевшие от коронавируса , жалуются на выпадение зубов, об этом сообщает издание Huffington Post

В сообществе Survivor Corps, где делятся своими историями переболевшие COVID-19, можно встретить сотни рассказов о том, как после выздоровления люди сталкивались с выпадением зубов и болезнями десен. При этом многие пациенты встречались с подобными проблемами впервые.

Как заявил изданию биолог, медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли , ухудшение состояния зубов у пациентов с COVID-19 может быть связано с кровообращением, так как коронавирус воздействует на кровеносные сосуды, что может привести к образованию тромбов и закупорке кровотока.

Повреждение сосудов, вызываемое COVID-19, со временем может вызвать и проблемы с зубами, отметил он.

В свою очередь, директор отдела сети здравоохранения Northwell Health Эрик Чоэ-Пена сообщил, что коронавирус воздействует на рецепторы ACE2, которые также находятся и в ротовой полости. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что вирус таким образом оказывает прямое воздействие на полость рта.

Вместе с тем Чоэ-Пена предупредил, что крайне важно провести дополнительные исследования, прежде чем эксперты смогут сделать однозначные выводы о связи между COVID-19 и болезнями зубов.