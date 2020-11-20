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Стало известно о необычном последствии COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Стало известно о необычном последствии COVID-19
Фото: depositphotos.com
Некоторые пациенты, выздоровевшие от коронавируса, жалуются на выпадение зубов, об этом сообщает издание Huffington Post.
В сообществе Survivor Corps, где делятся своими историями переболевшие COVID-19, можно встретить сотни рассказов о том, как после выздоровления люди сталкивались с выпадением зубов и болезнями десен. При этом многие пациенты встречались с подобными проблемами впервые.
Как заявил изданию биолог, медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли, ухудшение состояния зубов у пациентов с COVID-19 может быть связано с кровообращением, так как коронавирус воздействует на кровеносные сосуды, что может привести к образованию тромбов и закупорке кровотока.
Повреждение сосудов, вызываемое COVID-19, со временем может вызвать и проблемы с зубами, отметил он.
В свою очередь, директор отдела сети здравоохранения Northwell Health Эрик Чоэ-Пена сообщил, что коронавирус воздействует на рецепторы ACE2, которые также находятся и в ротовой полости. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что вирус таким образом оказывает прямое воздействие на полость рта.
Вместе с тем Чоэ-Пена предупредил, что крайне важно провести дополнительные исследования, прежде чем эксперты смогут сделать однозначные выводы о связи между COVID-19 и болезнями зубов.
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Коронавирус , Уильям Ли
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