Названы регионы РФ, которые быстрее победят пандемию

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Названы близкие к выходу на плато по COVID-19 регионы РФ 

Газета.Ru и ещё 7 12 часов назад
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Фото: РИАМО
Ситуация с ежедневным увеличением числа заболевших коронавирусом в большинстве регионов России стабилизировалась, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает РИА "Новости".
По словам Тавадяна, 23 российских региона близки к выходу на плато по заболеваемости COVID-19. К таким регионам специалист отнес Севастополь, Калмыкию, Карачаево-Черкесию, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, республику Алтай, Красноярский и Камчатский края. В этот список также попали Еврейская автономная, Брянская, Кемеровская, Рязанская, Магаданская, Пензенская, Амурская, Орловская, Архангельская, Оренбургская, Ростовская, Смоленская, Липецкая, Воронежская и Новосибирская области.
Наиболее тяжелая ситуация и более поздний выход на плато, по прогнозам Тавадяна, будет в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Коми, Чечне, Татарстане, Карелии, Чувашии, Пермском крае, Новгородской, Псковской и Калининградской областях. Наиболее благоприятная ситуация с распространением вируса в Еврейской автономной области и Севастополе, добавил эксперт.
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Коронавирус , РИА Новости
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