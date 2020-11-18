Назван способ снизить риск заражения COVID-19 на 70%

Британские власти предложили регулярно проветривать помещения для профилактики коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые предупредили, что зимой риск заражения коронавирусом может вырасти на треть из-за плохой вентиляции. Это особенно актуально для офисов и учебных заведений.

Правительство, посовещавшись с экспертами, пришло к выводу о необходимости регулярного проветривания. Они рекомендуют либо держать окна приоткрытыми, либо периодически проветривать помещение в течение 10-15 минут.

Эта мера позволит снизить риск заражения инфекцией на 70%, считают власти.

"Мы все проводим большую часть времени в помещении, поэтому необходимо проветривание", — сказала замминистра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль.

Ученые рекомендуют проветривать жилье, если кто-то из членов семьи заболел, а также в случае прихода гостей, и после того, как они уйдут.

"Свежий воздух должен поступать с улицы — рециркуляция воздуха означает перемещение по комнате аэрозолей, содержащие вирус, а не их вывод на улицу", — предостерегла профессор Катерина Ноукс из университета Лидса.

При этом она добавила, что если есть кондиционер, который использует воздух с улицы, комнату можно не проветривать.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 54,7 миллиона человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.