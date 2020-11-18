Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Стопкоронавирус.рф

В Минздраве назвали в 12 раз увеличивающий риск смерти при COVID-19 фактор 

Lenta.ru и ещё 4 19 часов назад
Назван фактор, увеличивающий риск смерти при COVID-19
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Такой фактор, как наличие сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с COVID-19, увеличивает риск смерти в 12 раз. Об этом заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в интервью «Российской газете».
Болезни сердца, по словам врача, повышают вероятность осложнений. Частота госпитализаций среди таких больных возрастает в шесть раз, добавил он.
При этом последствия коронавируса пока до конца не изучены, отметил Бойцов. В начале 2020 года в России отмечалось снижение смертности среди пациентов с болезнями сердца, а увеличиваться этот показатель начал только в июне — спустя примерно два месяца с момента начала роста заболеваемости COVID-19, подчеркнул специалист.
В связи с этим Бойцов заявил, что данные статистики, согласно которой в 33 процентах случаев коронавирус не был основной причиной смерти, могут быть пересмотрены в дальнейшем.
Ранее заведующий кафедрой и директор клиники эндокринологии Сеченовского университета Валентин Фадеев среди наиболее опасных сопутствующих заболеваний при коронавирусе также назвал болезни сердца. По его словам, именно они и диабет входят в десятку факторов риска тяжелого течения инфекции. Фадеев отметил, что болезни сердца встречались у 61 процента госпитализированных, еще у 25 процентов был сахарный диабет второго типа.
Видео дня. 5 причин возникновения стоматита
Последние новости
В Минздраве назвали в 12 раз увеличивающий риск смерти при COVID-19 фактор В Минздраве назвали в 12 раз увеличивающий риск смерти при COVID-19 фактор Названа лучшая водка Названа лучшая водка В России рассмотрят законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ В России рассмотрят законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ
Комментарии
Коронавирус , Валентин Фадеев , Сергей Бойцов , Минздрав РФ , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Что будет с телом, если делать «вакуум живота»
08:00
Что будет с телом, если делать «вакуум живота»
ЗОЖ
Что можно есть при панкреатите
06:09
Что можно есть при панкреатите
Болезни и лекарства
10 крутых способов быстро заснуть и выспаться
12:33
10 крутых способов быстро заснуть и выспаться
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение