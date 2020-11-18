Назван фактор, увеличивающий риск смерти при COVID-19

Болезни сердца, по словам врача, повышают вероятность осложнений. Частота госпитализаций среди таких больных возрастает в шесть раз, добавил он.

При этом последствия коронавируса пока до конца не изучены, отметил Бойцов. В начале 2020 года в России отмечалось снижение смертности среди пациентов с болезнями сердца, а увеличиваться этот показатель начал только в июне — спустя примерно два месяца с момента начала роста заболеваемости COVID-19, подчеркнул специалист.

В связи с этим Бойцов заявил, что данные статистики, согласно которой в 33 процентах случаев коронавирус не был основной причиной смерти, могут быть пересмотрены в дальнейшем.