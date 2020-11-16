Названо безопасное место для зимнего отдыха

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, где можно безопасно отдохнуть зимой во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По мнению врача, зимой безопасно на катке, так как люди соблюдают дистанцию и передвигаются с высокой скоростью. Также можно покататься на лыжах.

Однако стоит избегать места массового скопления людей. Александр Чепурнов призвал не ходить в торговые центры, так как во время покупок никто не думает о социальной дистанции.