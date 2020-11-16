Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников заявил, из-за паники люди часто принимают смертельно опасные меры для лечения коронавируса.
По словам доктора, известны случаи, когда запуганные легкой формой вируса люди начинали себе колоть кроверазжижающий препарат «Кликсан». В основном, лекарство они получали через «безответственных знакомых — медиков».
«Ко мне уже поступают такие жертвы самолечения с кровоизлиянием в мозг и сильным желудочно-кишечным кровотечением», — подчеркнул врач.
Дело в том, что это лекарство никак не поможет при ОРЗ. Пациенты таким образом думали предотвратить цитокиновый шторм и тромбозы, но в итоге поставили свою жизнь под угрозу.
«Это по сути самоубийство», — заявил Мясников.
Врач призвал заболевших не покупать и не принимать антибиотики.
«Антибиотики на вирус не действуют. Никакие. Точка».
Ранее "Рамблер" сообщал, чем опасны антибиотики при лечении COVID-19.