Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников заявил, из-за паники люди часто принимают смертельно опасные меры для лечения коронавируса.

По словам доктора, известны случаи, когда запуганные легкой формой вируса люди начинали себе колоть кроверазжижающий препарат «Кликсан». В основном, лекарство они получали через «безответственных знакомых — медиков».

«Ко мне уже поступают такие жертвы самолечения с кровоизлиянием в мозг и сильным желудочно-кишечным кровотечением», — подчеркнул врач.

Дело в том, что это лекарство никак не поможет при ОРЗ. Пациенты таким образом думали предотвратить цитокиновый шторм и тромбозы, но в итоге поставили свою жизнь под угрозу.

«Это по сути самоубийство», — заявил Мясников.

Врач призвал заболевших не покупать и не принимать антибиотики.