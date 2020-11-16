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Мясников перечислил опасные способы лечения COVID-19 

Даня Виттиг 1 час назад
Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников заявил, из-за паники люди часто принимают смертельно опасные меры для лечения коронавируса.
По словам доктора, известны случаи, когда запуганные легкой формой вируса люди начинали себе колоть кроверазжижающий препарат «Кликсан». В основном, лекарство они получали через «безответственных знакомых — медиков».

«Ко мне уже поступают такие жертвы самолечения с кровоизлиянием в мозг и сильным желудочно-кишечным кровотечением», — подчеркнул врач.

Дело в том, что это лекарство никак не поможет при ОРЗ. Пациенты таким образом думали предотвратить цитокиновый шторм и тромбозы, но в итоге поставили свою жизнь под угрозу.

«Это по сути самоубийство», — заявил Мясников.

Врач призвал заболевших не покупать и не принимать антибиотики.

«Антибиотики на вирус не действуют. Никакие. Точка».

Ранее "Рамблер" сообщал, чем опасны антибиотики при лечении COVID-19.
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Коронавирус , Видео , Александр Мясников
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