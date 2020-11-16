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Медик объяснил, что общего у коронавируса и «испанки» 

Даня Виттиг 6 часов назад
Врач объяснил, что общего у коронавируса и «испанки»
Фото: depositphotos
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как опыт "испанки" поможет предугадать развитие коронавируса. Об этом он сообщил на радио Sputnik.
Болибок объяснил, что мощная вторая волна вполне объяснима и необходима для формирования коллективного иммунитета.

"У пандемии "испанки" столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя, и после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжелая была вторая волна, которая осень-зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти", — сказал собеседник радио.

По его словам, вирус не может существовать в организме вечно — либо организм погибает, либо погибает вирус, а организм выздоравливает.

" На этом цепочка передачи вируса дальше прекращается. Если одновременно запереть всех людей в своих квартирах, чтобы никто никуда не ходил, эпидемия кончится за две недели", — продолжил Болибок.

По этому пути пошли Китай, Тайвань, Южная Корея, страны уже показали серьезные результаты в борьбе с вирусом.
Ранее "Рамблер" сообщал об опыте борьбы с COVID-19 в Корее.
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