Названы места с максимальным риском заражения COVID-19

Максимальный риск заражения COVID-19 присутствует в замкнутых пространствах, причем при высокой концентрации вируса в воздухе вероятность тяжелого течения инфекции возрастает. Об этом заявил врач, телеведущий Евгений Комаровский в интервью «Ридусу» в субботу, 14 ноября.

«Любое замкнутое, ограниченное пространство, где будут находиться толпы людей, потенциально опасно. Вагон метро — это идеальное место, где вы можете получить просто огромную дозу вируса. Это помещение трудно проветрить, а чем меньше кубометров воздуха, тем это лучше для вируса», — отметил Комаровский.

Кроме того, по его словам, потенциальную опасность могут представлять такие места, как больничная палата с пятью-шестью пациентами, тюрьма, казарма или дом престарелых, поскольку в них как правило слабо работает система вентиляции.