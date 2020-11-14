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Доктор Комаровский назвал места с максимальным риском заражения COVID-19 

Lenta.ru и ещё 1 19 часов назад
Названы места с максимальным риском заражения COVID-19
Фото: РИА Новости
Максимальный риск заражения COVID-19 присутствует в замкнутых пространствах, причем при высокой концентрации вируса в воздухе вероятность тяжелого течения инфекции возрастает. Об этом заявил врач, телеведущий Евгений Комаровский в интервью «Ридусу» в субботу, 14 ноября.
«Любое замкнутое, ограниченное пространство, где будут находиться толпы людей, потенциально опасно. Вагон метро — это идеальное место, где вы можете получить просто огромную дозу вируса. Это помещение трудно проветрить, а чем меньше кубометров воздуха, тем это лучше для вируса», — отметил Комаровский.
Кроме того, по его словам, потенциальную опасность могут представлять такие места, как больничная палата с пятью-шестью пациентами, тюрьма, казарма или дом престарелых, поскольку в них как правило слабо работает система вентиляции.
Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил шансы заразиться коронавирусом в лифте. Как считает специалист, риск заражения COVID-19 в такой ситуации есть, поскольку помещение маленькое и не проветривается.
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Комментарии 1
Коронавирус , Евгений Комаровский , Михаил Лебедев , Роспотребнадзор , Ридус
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