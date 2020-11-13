Названа особенность бессимптомных носителей COVID-19 

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Академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшан назвал главную особенность носителей коронавирусной инфекции. Об этом сообщают РИА Новости

Главной особенностью врач назвал их высокую заразность.

«Бессимптомные больные COVID-19 занимают 20-40% от общего числа заболевших. Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность»

— об этом академик заявил на российско-китайском симпозиуме.

Он также добавил, что в случае кластерного заражения, источник которого неизвестен, обязательно необходимо проводить массовое тестирование всех проживающих в этом районе.