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Пульмонолог назвал самых опасных распространителей коронавируса 

РИА Новости 8 часов назад
Названы самые опасные распространители коронавируса
Фото: РИА Новости
Заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко назвал самых опасных распространителей коронавируса.
По его мнению, люди, переболевшие COVID-19 и затем отказывающиеся носить средства индивидуальной защиты, представляют наибольшую опасность для окружающих.

"Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий",

— сказал Карабиненко в беседе с lenta.ru.
Медик объяснил, что коронавирус остается в верхних дыхательных путях даже после болезни, и именно из-за этого все люди должны носить маски.

"Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые",

— заключил Карабиненко.
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Коронавирус , Lenta.ru
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