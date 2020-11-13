Названы самые опасные распространители коронавируса

Заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко назвал самых опасных распространителей коронавируса.

По его мнению, люди, переболевшие COVID-19 и затем отказывающиеся носить средства индивидуальной защиты, представляют наибольшую опасность для окружающих.

"Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий",

— сказал Карабиненко в беседе с lenta.ru

Медик объяснил, что коронавирус остается в верхних дыхательных путях даже после болезни, и именно из-за этого все люди должны носить маски.

"Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые",

— заключил Карабиненко.