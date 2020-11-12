Медиков одели в мусорные мешки для защиты от COVID-19

Медикам из Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS) выдали переработанные пластиковые пакеты для мусора, чтобы они смогли защититься от коронавируса. Это возмутило врачей, они решили добиться огласки с помощью соцсетей. На инцидент обратило внимание издание Daily Mail.