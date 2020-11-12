Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще

Медиков одели в мусорные пакеты для защиты от коронавируса

Стелла Шмель
12 ноября 2020
Медикам из Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS) выдали переработанные пластиковые пакеты для мусора, чтобы они смогли защититься от коронавируса. Это возмутило врачей, они решили добиться огласки с помощью соцсетей. На инцидент обратило внимание издание Daily Mail.
Медиков одели в мусорные мешки для защиты от COVID-19
Фото: @drTeaLady@drTeaLady
По версии СМИ, мешки для "защиты от COVID-19" отправили в отделения общей практики в качестве защитных халатов. Специалисты поступок не оценили и поставили под сомнение соответствие такого средства защиты стандартам профилактики и контроля инфекций (IPC).
@doctor_oxford
Врачи опубликовали в Сети фотографию, чтобы обратить внимание общественности.
"Объясните, пожалуйста, срочно, почему в разгар второй волны вируса сотрудникам NHS выдаются мешки для мусора? Не верится, что правительство выделяет миллиарды фунтов на средства индивидуальной защиты, а работающим на передовой выдаются мешки для мусора",
- сопроводили медики свой пост в Twitter, обратившись к министру здравоохранения Великобритании.
Коронавирус,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители