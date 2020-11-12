Медиков одели в мусорные мешки для защиты от COVID-19

Медикам из Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS) выдали переработанные пластиковые пакеты для мусора, чтобы они смогли защититься от коронавируса. Это возмутило врачей, они решили добиться огласки с помощью соцсетей. На инцидент обратило внимание издание Daily Mail.
Фото: @drTeaLady@drTeaLady
По версии СМИ, мешки для "защиты от COVID-19" отправили в отделения общей практики в качестве защитных халатов. Специалисты поступок не оценили и поставили под сомнение соответствие такого средства защиты стандартам профилактики и контроля инфекций (IPC).
Врачи опубликовали в Сети фотографию, чтобы обратить внимание общественности.
"Объясните, пожалуйста, срочно, почему в разгар второй волны вируса сотрудникам NHS выдаются мешки для мусора? Не верится, что правительство выделяет миллиарды фунтов на средства индивидуальной защиты, а работающим на передовой выдаются мешки для мусора",
- сопроводили медики свой пост в Twitter, обратившись к министру здравоохранения Великобритании.