Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация против коронавируса в России может стартовать в ближайшие несколько недель.
По словам эксперта, вакцинация позволит добиться существенного снижения заболеваемости COVID-19 и переломить ситуацию:
«Публикация промежуточных результатов пострегистрационных клинических испытаний, которые убедительно свидетельствуют об эффективности вакцины "Спутник V", делает возможным начало массовой вакцинации населения Российской Федерации от коронавирусной инфекции уже в течение ближайших недель».
Ранее разработчики вакцины "Спутник V" заявили, что по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований эффективность препарата составила 92%.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Турция намерена производить у себя российскую вакцину от коронавируса.