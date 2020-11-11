"Ну что же, настал час истины. Я хочу, что бы ни случилось, какую бы участь Бог не уготовил для меня, чтобы вы всегда помнили о том, кем я был и кем являюсь. Потому что я вернусь. Это не прощание. Я уверен, что вернусь через несколько дней, я просто поправлюсь, и мы пойдем дальше",