Медбрат из Мексики Серхио Эрнандес записал видеообращение за несколько часов до своей смерти. Медик скончался от осложнений, вызванных COVID-19.
Молодой человек записал ролик для своих родственников перед процедурой эндотрахиальной интубации.
"Ну что же, настал час истины. Я хочу, что бы ни случилось, какую бы участь Бог не уготовил для меня, чтобы вы всегда помнили о том, кем я был и кем являюсь. Потому что я вернусь. Это не прощание. Я уверен, что вернусь через несколько дней, я просто поправлюсь, и мы пойдем дальше",
— сказал 28-летний Эрнандес.
Спустя несколько часов мужчина, работавший в одной из больниц штата Чиуауа, скончался.
По данным университета Джона Хопкинса, за время пандемии в Мексике от COVID-19 погибло более 95 тысяч человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названа дата перелома в борьбе с коронавирусом.