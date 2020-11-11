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Стопкоронавирус.рф

Последние слова умирающего от COVID-19 врача попали на видео 

Мира Маркина 6 часов назад
Медбрат из Мексики Серхио Эрнандес записал видеообращение за несколько часов до своей смерти. Медик скончался от осложнений, вызванных COVID-19.
Молодой человек записал ролик для своих родственников перед процедурой эндотрахиальной интубации.

"Ну что же, настал час истины. Я хочу, что бы ни случилось, какую бы участь Бог не уготовил для меня, чтобы вы всегда помнили о том, кем я был и кем являюсь. Потому что я вернусь. Это не прощание. Я уверен, что вернусь через несколько дней, я просто поправлюсь, и мы пойдем дальше",

— сказал 28-летний Эрнандес.
Спустя несколько часов мужчина, работавший в одной из больниц штата Чиуауа, скончался.
По данным университета Джона Хопкинса, за время пандемии в Мексике от COVID-19 погибло более 95 тысяч человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названа дата перелома в борьбе с коронавирусом.
Коронавирус , Видео , Серхио Эрнандес
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