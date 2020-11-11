Почему из-за COVID растет агрессивность людей 

Смотрите ролик и узнайте, какую связь учёные нашли между распространением коронавируса и повышением агрессивности людей. В последнее время всё чаще возникают конфликты из-за ношения и неношения масок в общественных местах, которые порой переходят в рукоприкладство. Специалисты говорят, что агрессивность возрастает пропорционально росту числа случаев заболеваний. Можно ли противостоять этому, расскажет видео.