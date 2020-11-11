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Стопкоронавирус.рф

Почему из-за COVID растет агрессивность людей 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите ролик и узнайте, какую связь учёные нашли между распространением коронавируса и повышением агрессивности людей. В последнее время всё чаще возникают конфликты из-за ношения и неношения масок в общественных местах, которые порой переходят в рукоприкладство. Специалисты говорят, что агрессивность возрастает пропорционально росту числа случаев заболеваний. Можно ли противостоять этому, расскажет видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что учёные, возможно, нашли новое средство лечения коронавируса.
Коронавирус , Видео
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