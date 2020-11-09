ВОЗ назвала дату перелома в борьбе с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала дату перелома в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил руководитель работы акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам (ACT), советник гендиректора организации Брюс Эйлвард, передает РИА Новости

По его словам, к марту 2021 года мы можем оказаться в ситуации, которая кардинально поменяет нынешнюю обстановку с эпидемией. Он отметил, что к этому времени будет не только обеспечено наличие достаточного количества средств индивидуальной защиты и вентиляторов, но и будет закончена разработка вакцины.

Эйлвард также рассчитывает, что к весне появятся средства для самостоятельного тестирования на вирус. Он добавил, что уже в первом квартале 2021 года ВОЗ намерена начать развертывание программ по раздаче вакцин от коронавируса.