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ВОЗ назвала дату перелома в борьбе с пандемией коронавируса 

Lenta.ru 11 часов назад
ВОЗ назвала дату перелома в борьбе с COVID-19
Фото: FEISAL OMAR / Reuters
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала дату перелома в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил руководитель работы акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам (ACT), советник гендиректора организации Брюс Эйлвард, передает РИА Новости.
По его словам, к марту 2021 года мы можем оказаться в ситуации, которая кардинально поменяет нынешнюю обстановку с эпидемией. Он отметил, что к этому времени будет не только обеспечено наличие достаточного количества средств индивидуальной защиты и вентиляторов, но и будет закончена разработка вакцины.
Эйлвард также рассчитывает, что к весне появятся средства для самостоятельного тестирования на вирус. Он добавил, что уже в первом квартале 2021 года ВОЗ намерена начать развертывание программ по раздаче вакцин от коронавируса.
Ранее ВОЗ призвала страны мира начать готовиться к новой пандемии. Согласно сообщению организации, страны с прочной инфраструктурой в плане подготовки к чрезвычайным ситуациям продемонстрировали способность быстро действовать для сдерживания и контроля распространения коронавируса.
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Коронавирус , ВОЗ , РИА Новости
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