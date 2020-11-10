Российский медик оценил риск заразиться COVID через еду

ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил риск заразиться COVID-19 через еду.

Оказалось, возможность заразиться коронавирусом через еду в кафе и ресторанах очень мало. Инфицирование в таких местах, в основном связано с несоблюдением социальной дистанции, масочного режима и гигиены.

«Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15 процента, при этом в продуктах питания его не выявлено», — отметил медик.

Лебедев подчеркнул, что во избежание заражения COVID-19 нужно следовать требованиям Роспотребнадзора.