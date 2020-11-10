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Стопкоронавирус.рф

Обозначен срок появления иммунитета к COVID-19 после прививки 

Lenta.ru 11 часов назад
Назван срок появления иммунитета к COVID-19 при прививке
Фото: Globallookpress.com
Пациентам придется ждать появления иммунитета к коронавирусу порядка полутора месяцев после прививки, так как большинство вакцин, разрабатываемых в мире, предполагают введение двух инъекций с паузой в несколько недель. Такой срок на пресс-конференции обозначил заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там. Его цитирует РИА Новости.
В данном случае отсчет идет от первичной прививки, после которой через 21 день или 28 дней нужно сделать вторичную.

«Затем, для того, чтобы обрести защиту, люди должны выждать до 14 дней», — добавил он.

Ранее французский инфекционист Института Пастера Лилля Даниэль Камю оценил результаты клинических исследований американской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает компания Pfizer. Эксперт посчитал минусом наличие двух фаз вакцинирования. По его мнению, чтобы привить повторно первую группу пациентов, придется приостанавливать первичную вакцинацию.
Pfizer сообщила об успешном проведении третьей фазы клинических испытаний. По словам ученых, препарат показал 90-процентную эффективность в защите от COVID-19.
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Коронавирус , Pfizer , РИА Новости
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