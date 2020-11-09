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Врач высказался об отрицающих COVID-19 и нехватке медиков 

Анастасия Иванова 1 час назад
Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова Борис Теплых высказался о людях, отрицающих опасность коронавируса, и нехватке врачей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Медик рассказал, что летел из Москвы в Томск. В аэропорту он сделал замечание людям по поводу опущенной маски, на что они отреагировали неадекватно:

"Ковид-идиоты до сих пор среди нас. В аэропорту, в ответ на замечание закрыть маской нос, семейная парочка уже прилично оплывших, привычно хамоватых путешественников начала кричать, что у них бронхиальная астма и им нечем дышать".

Врач предположил, что количество отрицающих коронавирус связано с информационным полем вокруг пандемии:

"Столичные СМИ любили приезжать к нам и снимать нашу ковидную зону. Конечно, в наших современных интерьерах не так визуально страшны муки реанимации. Легкомысленные речи, что у нас болеют легче и выздоравливают лучше. А нужно вырывать СМИ из столиц и показывать этажи пациентов на неинвазивной ИВЛ, совсем не преклонного возраста, а 40-50-ти летних. А, может, уже пришло время показывать ряды могил? Что-то же должно пронять моих сограждан?!".

Борис Теплых добавил, что на фоне "практически исчерпанных коек в реанимациях ковид-госпиталей" в родительских чатах обсуждают отмену дистанционного обучения.
Кроме того, врач высказался по поводу нехватки медработников:

"В условиях пандемии (медицинской войны), всегда будет дефицит ресурсов и рук. И если ресурсы вопрос администраторов, то руки внезапно не рождаются, и появляются либо герои, либо дезертиры".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников призвал "не испытывать терпение" COVID-19.
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