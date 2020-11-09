"Ковид-идиоты до сих пор среди нас. В аэропорту, в ответ на замечание закрыть маской нос, семейная парочка уже прилично оплывших, привычно хамоватых путешественников начала кричать, что у них бронхиальная астма и им нечем дышать".
"Столичные СМИ любили приезжать к нам и снимать нашу ковидную зону. Конечно, в наших современных интерьерах не так визуально страшны муки реанимации. Легкомысленные речи, что у нас болеют легче и выздоравливают лучше. А нужно вырывать СМИ из столиц и показывать этажи пациентов на неинвазивной ИВЛ, совсем не преклонного возраста, а 40-50-ти летних. А, может, уже пришло время показывать ряды могил? Что-то же должно пронять моих сограждан?!".
"В условиях пандемии (медицинской войны), всегда будет дефицит ресурсов и рук. И если ресурсы вопрос администраторов, то руки внезапно не рождаются, и появляются либо герои, либо дезертиры".