Российский врач рассказал об ампутациях при COVID-19 

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При COVID-19 у пациентов образуются тромбы, из-за которых медикам приходится проводить ампутации конечностей. Об этом в разговоре с «Новой газетой» рассказал Виктор Аносов, врач московской клинической больницы №15 имени Филатова.

«Тромб в голову — инсульт, в сердце — инфаркт, в легких — легочная эмболия. С конечностями проще. Ампутации идут каждый день», — сказал Аносов.

Причем, по его словам, тромбы появляются у всех пациентов с коронавирусом — это обычное осложнение при COVID-19.

«D-димер, который показывает склонность организма к тромбообразованию, — в норме 1–2, 500 максимум, у наших 1000, 3000, 7000!» — отметил врач.