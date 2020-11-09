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Российский врач рассказал об ампутациях при COVID-19 

Lenta.ru 4 часа назад
Российский врач рассказал об ампутациях при COVID-19
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
При COVID-19 у пациентов образуются тромбы, из-за которых медикам приходится проводить ампутации конечностей. Об этом в разговоре с «Новой газетой» рассказал Виктор Аносов, врач московской клинической больницы №15 имени Филатова.

«Тромб в голову — инсульт, в сердце — инфаркт, в легких — легочная эмболия. С конечностями проще. Ампутации идут каждый день», — сказал Аносов.

Причем, по его словам, тромбы появляются у всех пациентов с коронавирусом — это обычное осложнение при COVID-19.
«D-димер, который показывает склонность организма к тромбообразованию, — в норме 1–2, 500 максимум, у наших 1000, 3000, 7000!» — отметил врач.
Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что тромбоз при коронавирусе чаще развивается у мужчин. Причем у них тромбы могут быть более обширными, чем у женщин. Это связано с отличием в гормонах у мужчин и женщин.
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