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Глава ВОЗ: пандемия вышла за рамки чрезвычайной ситуации 

RT на русском и ещё 1 3 часа назад
Глава ВОЗ: пандемия вышла за рамки ЧС
Фото: Reuters
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия заболевания COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», — приводит ТАСС его слова.

По его словам, вакцина от COVID-19 должна рассматриваться как «глобальное общественное благо, а не частный сырьевой товар».
Он отметил, пандемия оказывает негативное влияние на борьбу с другими болезнями в мире — жёлтой лихорадки в Габоне и Того и лихорадки чикунгунья в Чаде, а также кори в Мексике.
Ранее в ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии.
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Коронавирус , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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