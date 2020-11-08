Назван порядок действий при чихе человека поблизости

Если на человека кто-то чихнул в общественном месте, надо обработать перчатки кожным антисептиком, поменять маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"В ситуации, когда вы столкнулись с человеком, больным острой респираторной инфекцией в общественном месте, следует после контакта с ним, например, в лифте, обработать перчатки кожным антисептиком, снять использованную маску правильным образом — не прикасаясь к наружной стороне, надеть новую маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос",

— сказала Плоскирева.

Она отметила, что в общественных местах обязательно нужно находиться в маске и перчатках, так риск заражения значительно снижается.

По словам Плоскиревой, препаратов с доказанной эффективностью именно для профилактики COVID-19 в настоящий момент нет.

"Для поддержания организма в здоровом состоянии нужно вести здоровый образ жизни — следовать принципам сбалансированного питания, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек",

— уточнила она.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.