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Стопкоронавирус.рф

Эпидемиолог рассказала, как действовать при чихе человека поблизости 

РИА Новости и ещё 6 3 часа назад
Назван порядок действий при чихе человека поблизости
Фото: РИА Новости
Если на человека кто-то чихнул в общественном месте, надо обработать перчатки кожным антисептиком, поменять маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"В ситуации, когда вы столкнулись с человеком, больным острой респираторной инфекцией в общественном месте, следует после контакта с ним, например, в лифте, обработать перчатки кожным антисептиком, снять использованную маску правильным образом — не прикасаясь к наружной стороне, надеть новую маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос",

— сказала Плоскирева.
Она отметила, что в общественных местах обязательно нужно находиться в маске и перчатках, так риск заражения значительно снижается.
По словам Плоскиревой, препаратов с доказанной эффективностью именно для профилактики COVID-19 в настоящий момент нет.

"Для поддержания организма в здоровом состоянии нужно вести здоровый образ жизни — следовать принципам сбалансированного питания, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек",

— уточнила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Роспотребнадзор , РИА Новости
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