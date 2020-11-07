Заражение норок зафиксировали еще в пяти странах

Еще в пяти странах зафиксировали случаи заражения норок новым коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Помимо Дании, коронавирус обнаружили у норок в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.
Специалисты отметили, что были зафиксированы случаи передачи вируса между людьми и животными. Как заявили в ВОЗ, норки заражаются от больных COVID-19 людей. Потом они передают инфекцию друг другу, что представляет большую опасность для человека.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Дании уничтожат всех норок из-за мутации коронавируса.