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Заражение норок COVID-19 зафиксировали еще в пяти странах 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Заражение норок зафиксировали еще в пяти странах
Фото: depositphotos.com
Еще в пяти странах зафиксировали случаи заражения норок новым коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Помимо Дании, коронавирус обнаружили у норок в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.
Специалисты отметили, что были зафиксированы случаи передачи вируса между людьми и животными. Как заявили в ВОЗ, норки заражаются от больных COVID-19 людей. Потом они передают инфекцию друг другу, что представляет большую опасность для человека.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Дании уничтожат всех норок из-за мутации коронавируса.
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Коронавирус , ВОЗ
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