Заражение норок зафиксировали еще в пяти странах

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Еще в пяти странах зафиксировали случаи заражения норок новым коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Помимо Дании, коронавирус обнаружили у норок в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.