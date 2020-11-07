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Врач оценил безопасность ношения масок для астматиков 

Lenta.ru и ещё 1 16 минут назад
Врач оценил безопасность масок для астматиков
Фото: Lenta.ru
Заслуженный врач России Александр Карабиненко оценил безопасность ношения масок для астматиков. Об этом профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова заявил в интервью радио Sputnik.
Пульмонолог отметил, что, несмотря на жалобы астматиков на тяжесть ношения масок, средства индивидуальной защиты не несут дополнительной опасности для них. Он подчеркнул, что только в редких случаях у человека может быть непереносимость каких-то пылевидных частиц или запахов, которые исходят от материала, из которого изготовлена маска.
При этом специалист добавил, что астматики больше подвержены риску заражения коронавирусом и чаще тяжелее переносят заболевание. Он рассказал, что сочетание этих двух болезней крайне пагубно сказывается на человеке.
Ранее Карабиненко заявил, что, если у человека с COVID-19 есть хронические заболевания, то главным фактором, который влияет на тяжесть развития коронавируса, является их стадия. Он добавил, что говорить о том, что одно из заболеваний опаснее другого при коронавирусе, некорректно, поскольку все зависит от состояния человека и стадии его болезни. Так, у людей с алкогольной зависимостью при COVID-19 может ухудшиться состояние печени и сердца.
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Коронавирус , ИА Sputnik
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