Врач оценил безопасность масок для астматиков

Заслуженный врач России Александр Карабиненко оценил безопасность ношения масок для астматиков. Об этом профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова заявил в интервью радио Sputnik

Пульмонолог отметил, что, несмотря на жалобы астматиков на тяжесть ношения масок, средства индивидуальной защиты не несут дополнительной опасности для них. Он подчеркнул, что только в редких случаях у человека может быть непереносимость каких-то пылевидных частиц или запахов, которые исходят от материала, из которого изготовлена маска.

При этом специалист добавил, что астматики больше подвержены риску заражения коронавирусом и чаще тяжелее переносят заболевание. Он рассказал, что сочетание этих двух болезней крайне пагубно сказывается на человеке.