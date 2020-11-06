ВОЗ призывает мир готовиться к новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения полагает, что пандемия сейчас — это только начало, поэтому готовиться к новым вирусам необходимо заранее.

Как отмечает ВОЗ в заявлении, мировому сообществу необходимо "готовиться к новой пандемии уже сейчас".

"Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2", — отметили в организации.

ВОЗ планируют принять резолюцию "об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении". В проекте документа, насчитывающем в англоязычной версии семь страниц, к странам обращен призыв "отдать приоритет на высшем политическом уровне" улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям.

Говорится также о необходимости обеспечить "надлежащее вознаграждение" для профессионалов здравоохранения, о том, что важно вести подготовку медперсонала и "повышать роль работников здравоохранения на местах". Необходимо также обеспечить медицинским оснащением менее развитые страны.

ВОЗ исходит из того, что мировому сообществу необходимо объединить свои силы и знания, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции и быть готовыми к новым вирусам. Тем более, уже сейчас есть страны, которым удалось побороть COVID-19 без особых жертв.